突发事件：曼谷爆炸致19人死亡百余人受伤，政府称爆炸旨在破坏经济

“这是个土制铁管炸弹，”Somyot表示。“被放置在四面佛寺里。”

四面佛寺位处熙来攘往的街角，附近有顶级旅馆、购物中心、办公大楼及一家医院，为一著名旅游景点，特别是对中国等东亚游客而言。许多泰国民众也在此膜拜。

电视台引述总理巴育谈话报导，政府将设立“战情室”协调爆炸案后续处理。