突发事件：曼谷爆炸致19人死亡百余人受伤，政府称爆炸旨在破坏经济

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这是个土制铁管炸弹，”Somyot表示。“被放置在四面佛寺里。”
四面佛寺位处熙来攘往的街角，附近有顶级旅馆、购物中心、办公大楼及一家医院，为一著名旅游景点，特别是对中国等东亚游客而言。许多泰国民众也在此膜拜。
电视台引述总理巴育谈话报导，政府将设立“战情室”协调爆炸案后续处理。
一名警察指出，死者当中有两名来自中国，一名来自菲律宾。媒体表示，伤者多来自于中国及台湾。(完) (编译 汪红英/龚芳; 审校 张荻/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”