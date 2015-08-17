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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 07:09 BJT

突发事件：曼谷爆炸致19人死亡百余人受伤，政府称爆炸旨在破坏经济

“这是个土制铁管炸弹，”Somyot表示。“被放置在四面佛寺里。”

四面佛寺位处熙来攘往的街角，附近有顶级旅馆、购物中心、办公大楼及一家医院，为一著名旅游景点，特别是对中国等东亚游客而言。许多泰国民众也在此膜拜。

电视台引述总理巴育谈话报导，政府将设立“战情室”协调爆炸案后续处理。

一名警察指出，死者当中有两名来自中国，一名来自菲律宾。媒体表示，伤者多来自于中国及台湾。(完) (编译 汪红英/龚芳; 审校 张荻/王丽鑫)

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