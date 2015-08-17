美国与加拿大经济指标预测--8月18日-8月25日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月17日当周
8月18日(二)
1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 123.2 133.7
房屋开工年率(万户) 119.0 117.4
8月19日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 397.5
再融资指数 -- 1,534.8
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.3%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 7月 -- +0.3%
8月20日(四)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +1.0% -1.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月15日当周 27.2 27.4
四周均值(万人) -- 26.625
续请失业金人数(万人) 8月8日当周 226.5 227.3
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 544 549
1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.2% +0.6%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 7.0 5.7
8月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
央行核心CPI(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.2% +1.0%
8月24日当周
8月24日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.1 53.8
8月25日(二)
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.7%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.1% +4.9%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%
1400 美国世企研消费者信心指数 8月 93.2 90.9
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 52.0 48.2
新屋销售(较前月) -- -6.8%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正13(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)
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