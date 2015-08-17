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市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 07:29 BJT

****欧洲经济指标预测--8月18日-8月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
    
    8月17日当周
    
    8月18日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月       -0.3%      持平
                                (较上年同期)                      持平      持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           -0.1%     +0.2%
                              (较上年同期)                       +1.0%     +1.0%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)             -0.2%     +0.2%
                                            (较上年同期)         +1.0%     +1.1%
    0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月     -1.9%     -1.3%
                                      (较上年同期)              -12.7%    -12.6%
                              产出物价(较前月)                   -0.1%      持平
                                      (较上年同期)               -1.5%     -1.5%
                              核心产出(较前月)                    持平      持平
                                      (较上年同期)               +0.2%     +0.1%
    
    8月19日(三)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              6月         --     盈余34
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余180
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          6月         --  净流入410
    
    8月20日(四)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月       -0.1%     -0.1%
                                (较上年同期)                     -1.4%     -1.4%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          7月         --  顺差35.78
    0830 英国零售销售(较前月)                          7月       +0.4%     -0.2%
                     (较上年同期)                                +4.4%     +4.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +0.4%     -0.2%
                               (较上年同期)                      +4.3%     +4.2%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               8月        负10      负10
    
    8月21日(五)
    0600 德国GfK消费者信心指数                         9月      正10.1    正10.1 
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              7月        -19      85.84
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       -- 　　139.14
    1400 欧元区消费者信心指数                      8月初值      负6.90    负7.10
    
    8月24日当周
    
    8月24日(一)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值         --       49.6
                   服务业PMI                                       --       52.0
                   综合PMI                                         --       51.5
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值         --       51.8
                   服务业PMI                                       --       53.8
                   综合PMI                                         --       53.7
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     8月初值         --       52.4
                     服务业PMI                                     --       54.0
                     综合PMI                                       --       53.9
    
    8月25日(二)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第二季         --      +0.4%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                         --      +1.6%
    0715 瑞士非农就业岗位(万)                       第二季         --      422.5
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       8月         --      108.0
                    现况指数                                       --      113.9
                    预期指数                                       --      102.4
    
    
    8月25-28日
    0600 德国进口物价(较前月)                          7月         --      -0.5%
                     (较上年同期)                                  --      -1.4%(完)
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