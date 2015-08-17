欧洲经济指标预测--8月18日-8月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月17日当周 8月18日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.3% 持平 (较上年同期) 持平 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.2% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.1% 0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 -1.9% -1.3% (较上年同期) -12.7% -12.6% 产出物价(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) -1.5% -1.5% 核心产出(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 8月19日(三) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余34 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余180 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 -- 净流入410 8月20日(四) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.4% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差35.78 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.4% +4.0% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.3% +4.2% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负10 负10 8月21日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 正10.1 正10.1 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -19 85.84 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 139.14 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负6.90 负7.10 8月24日当周 8月24日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 49.6 服务业PMI -- 52.0 综合PMI -- 51.5 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 51.8 服务业PMI -- 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 52.4 服务业PMI -- 54.0 综合PMI -- 53.9 8月25日(二) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) -- +1.6% 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 -- 422.5 0800 德国IFO企业景气判断指数 8月 -- 108.0 现况指数 -- 113.9 预期指数 -- 102.4 8月25-28日 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.4%(完)