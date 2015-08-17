美国债市：外资6月购买美债规模达16个月最高，因希腊及中国引担忧

整体来看，数据显示外国投资者6月连续第五个月购买美国长期证券，通过交易途径净买入1,031亿美元长期证券，高于5月的930亿美元。

然而，外资6月出售了1,103亿美元包括国库券等短期证券在内的美国资产，前月为购买1,096亿美元。

中国6月持有的美债规模连续第四个月增加，增至1.271万亿美元。中国仍是美国公债的最大持有国，不过持债规模的历史高点是2013年11月创下的1.317万亿美元。

日本是第二大美债持有国，6月持债规模为1.197万亿美元，低于5月的1.214万亿美元。日本持有的美债规模连续第三个月出现下降。

比利时在今年2月成为第三大美债持有国，6月持债规模升至2,077亿美元，5月为2,028亿美元。

数据显示，欧元区国家的美债持有规模在2014年3月创下纪录高位3,814亿美元，但此后累计减少了逾40%。(完)