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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 07:49 BJT

韩国金融：7月股市和债市资金外流达4.9万亿韩元，规模为四年来最大

“重要的是这波卖压会否(于9月)开始缩减，”该名官员表示，与美联储政策路线相关的全球不确定性到时可望有所消退。

金融监督管理局数据显示，外资于7月净减持债券仓位2.6万亿韩元，为2011年12月以来最大流出规模。

泰国投资人撤资金额最高，净削减1.3万亿韩元仓位，美国及马来西亚则紧追其后。

该数据显示，海外投资人7月卖超韩股达2.3万亿韩元，为2013年6月以来最大规模。

截至7月底，外资在韩国股市持股比重为28.9%，韩国债市比重则为6.6%。(完) (编译 郑茵/龚芳; 审校 白云/于春红)

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