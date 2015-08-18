更正-韩国金融：7月股市和债市资金外流达4.9万亿韩元，规模为四年来最大

(更正：因译文有误，内文第一段应为在美联储升息“悬而未决的情况下”，而非“预期不断升温的大环境下”)

路透首尔8月18日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二数据显示，7月韩国股市和债市资金外流规模为四年来最大，因在美联储升息悬而未决的情况下，外资规避风险较高资产。

根据FSS数据，上月韩国股市和债市资金共计净流出4.9万亿韩元(41.4亿美元)，为2011年8月以来最大规模，那时外资卖超5.8万亿。

净流出规模在6月只有1.0万亿韩元，到7月翻了两番还多。

一位FSS官员表示，美联储准备升息，导致市场的不确定性升高，刺激了卖盘，这一情况始于6月。该官员预计，8月直至9月，资金将继续流出股市和债市。一些分析师预测美联储将在9月开始升息。

“重要的是这波卖压会否(于9月)开始缩减，”该名官员表示，与美联储政策路线相关的全球不确定性到时可望有所消退。

金融监督管理局数据显示，外资于7月净减持债券仓位2.6万亿韩元，为2011年12月以来最大流出规模。

泰国投资人撤资金额最高，净削减1.3万亿韩元仓位，美国及马来西亚则紧追其后。

该数据显示，海外投资人7月卖超韩股达2.3万亿韩元，为2013年6月以来最大规模。