欧洲政经：德国基民党领导人基本支持新希腊救助计划

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透柏林8月17日 - 据参加德国总理梅克尔所属德国基督教民主党(CDU)讨论的知情人士称，该党领导人基本支持希腊的新救助计划，德国议会将在本周就该计划进行表决。
德国财政部的一位官员称，国际货币基金组织(IMF)的参与是“不可或缺的”，来自德国的欧盟执委厄廷格(Guenther Oettinger)也表示：“我们仍需要IMF的参与。”
德国下议院将在周三就希腊最新救助计划进行表决，尽管此次表决料将批准该计划，但很多CDU议员或许会与梅克尔分道扬镳，反对这项总额860亿欧元(950亿美元)的救助计划。
梅克尔及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在周二与CDU议员会面，敦促他们在周三表决中支持救助计划。
财政部发言人称，只有希腊到10月时按照要求实施改革，而且对救助计划的第一次评估取得成功的情况下，IMF总裁拉加德才会建议IMF提供进一步的资金援助。
该发言人称：“对于未来债务减免的类型或方式，我无法给出确切的时间表。”(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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