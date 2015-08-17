《中国报摘》--中国证券报8月18日

--审计署公布了2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果。公告显示，住房保障政策体系逐步健全，工作机制不断完善，安居工程建设总体情况较好。但审计也发现，一些项目和单位还存在违反规定或管理不规范等问题，被套取或挪用的资金超过98亿元。