《中国报摘》--中国证券报8月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--分析人士指出，综合人民币汇率阶段性走弱预期，参考银行间资金利率、商业银行体系超储率、外汇占款下降、央行公开市场操作等多方面因素，在当前流动性边际趋紧背景下，下调存款准备金率等宽松举措有望出台。
* 其他:
--中国保险行业协会发布数据显示，上半年互联网保险市场累计实现保费收入816亿元人民币，继续成为拉动保费增长的重要驱动力。业内人士表示，未来技术进步将推动传统保险商业模式变革，大数据成为互联网保险精准定价的重点。
--中国基金业协会数据显示，截至7月底，中国境内共有基金管理公司98家，管理的公募基金资产合计6.88万亿元。
--近日河南省政府提出，河南将在三年内完成农信社全部改制组建农商行的战略任务。
--审计署公布了2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果。公告显示，住房保障政策体系逐步健全，工作机制不断完善，安居工程建设总体情况较好。但审计也发现，一些项目和单位还存在违反规定或管理不规范等问题，被套取或挪用的资金超过98亿元。
--京东方 公告称，公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际新兴产业投资中心主共同发起设立集成电路基金，投资显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域。基金规模拟为40.165亿元，其中京东方A出资15亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”