美国人事：哈佛教授Kaplan将出任达拉斯联邦储备银行下任总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月17日 - 美国达拉斯联邦储备银行周一选择Robert Steven Kaplan为下任总裁，结束了九个月来的遴选。目前正值美联储官员接近对升息时间点及速度做出关键决定。
现年58岁的Kaplan为哈佛商学院教授及前高盛副董事长，达拉斯联储在电子邮件中表示，他将于9月8日上任。他的前任费希尔任职10年之久，并于今年3月退休。费希尔是一位直言不讳的政策强硬派。
Kaplan的货币政策倾向还不清楚。他的出版作品主要侧重于谈论如何成为一位优秀领导人。
当他担任达拉斯联储总裁时，将辞去目前担任的企业董事职务，包括谷歌旗下Investment Advisory Committee董事长。
达拉斯联储总裁要到2017年才成为轮值的联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员，参与联储例行会议的政策讨论。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。