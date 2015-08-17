金砖国家：8月17日股汇市收盘纵览

路透8月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月17日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.06%，至854.71点。

中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，央企改革板块继续引领市场

中国汇市：人民币小幅收贬波动渐趋理性，能否经受市场化考验仍需观察

香港股市：恒指收在逾一个月低位，投资者仍担心人民币贬值

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低0.61%，报47,217.427点。

巴西汇市：巴西雷亚尔变化不大，周日的反政府示威活动几未能动摇投资者信心。雷亚尔兑美元 收报3.4813/23，上日收报3.4824/31。

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南非股市：收跌，零售和金融类股拖累大盘，抵销了金矿企业AngloGold Ashanti 的强劲涨势。指标Top-40指数 收跌0.12%，报45,287.52点；大盘综合指数 收低0.14%，报50,751.10点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，静待7月通胀报告和美联储会议记录出炉

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印度股市：收低，绩优股被抛售，引领市场跌势，因亚洲市场疲弱，议会讨论陷入沉闷且缺乏利好企业财报，拖累了投资者信心。BSE指数 收低0.67%至27,878.27点；NSE指数 跌0.48%至8,477.30点。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.315/65.325，上日收报65.00/65.01。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.2%至825.120点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.36%至449.47点。