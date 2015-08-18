日本个股：东芝外部董事将增至七名，人数超过内部董事--日经

路透8月18日 - 日本经济新闻报导指出，东芝 将发表七名外部董事，超过人数为四名的内部董事。

日经报导指出，东芝目前四名外部董事中，有三人将卸任，并有六名新任外部董事加入。

报导称，该公司计划最快周二宣布董事会新面孔。

日经表示，将由一名外部董事担任东芝董事会主席(会长)，不过是七名外部董事中的哪一位，仍在讨论中。

报导并称，目前担任东芝子公司--东芝Tec财务长的Masayoshi Hirata，可能被委任为东芝新财务长。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)