日本个股：东芝外部董事将增至七名，人数超过内部董事--日经

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月18日 - 日本经济新闻报导指出，东芝 将发表七名外部董事，超过人数为四名的内部董事。
日经报导指出，东芝目前四名外部董事中，有三人将卸任，并有六名新任外部董事加入。
报导称，该公司计划最快周二宣布董事会新面孔。
日经表示，将由一名外部董事担任东芝董事会主席(会长)，不过是七名外部董事中的哪一位，仍在讨论中。
报导并称，目前担任东芝子公司--东芝Tec财务长的Masayoshi Hirata，可能被委任为东芝新财务长。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”