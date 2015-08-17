标题新闻：法国第二季GDP疲弱对其今年财政目标构成风险，不利于法国主权债信评级--穆迪

韩国金融市场：韩股因马克龙当选法国总统而上扬，韩元持稳
路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。
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路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
路透香港5月8日 - 停牌一个多月的辉山乳业周一称，香港证监会依据证券及期货(在证券市场上市)规则之条例第8(1)条，指令停止该公司股份之买卖。