《中国报摘》--其他报纸重要消息8月18日

**上海证券报**

--香港证监会报告披露，截至6月30日，获香港证监会认可的RQFII及沪港通相关的人民币产品已达93只。与此同时，香港证监会正与内地证监会、港交所、深交所等机构就深港通问题展开紧密合作。

--银河证券率先宣布，恢复向市场提供融券业务功能。这是继月初沪深交易所修改两融规则以来，首家恢复融券业务的证券公司。

--据最新公告和互动平台答问，美克家居 、华兰生物 、天保重装 等公司已明确获中央汇金入驻。

--国机汽车 称，在天津滨海新区瑞海公司仓库发生爆炸后，国机汽车位于爆炸核心区的存储仓库存有公司车辆6,500余辆，货值约30亿元人民币。这些车辆可能部分因爆炸、火灾烧毁或质损。因相关现场尚处于戒严状态，具体损失情况有待核实。

**证券时报**

--近日，北京成泉资本管理有限公司验资完成，这标志着中信证券员工创业基金首笔投资落地。成泉资本注册资本3,000万元，实收资金近9,000万元，得到中信证券 认可并作为股东入股，投资团队由原中信证券资管执行总经理胡继光领衔。

**东方早报**

--乐视首席执行官贾跃亭在微博中表示，美银美林亚洲区科技、媒体与电信组的负责人郑孝明加盟乐视，出任公司高级副总裁，全面负责乐视全球投融资业务。

**第一财经日报**

--万科 董事会秘书谭华杰表示，物业服务面积三年内扩张至5亿平米，这相当于去年底物业管理面积（7,000万平米）的七倍多。

--国美控股CEO杜娟表示，未来国美将以强化家电零售板块专业能力为核心，将原有业务重构为线下零售、互联网、智能家居（家电）、智能手机、金融投资和地产六大业务板块。

**21世纪经济报道**

--腾讯 拟联合设立一家寿险公司，申请材料已递交保监会，注册资本15亿元，腾讯占股15%，为第一大股东。（完）