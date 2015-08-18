《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

路透香港8月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7546港元 ) 美国股市周一上扬，道琼工业指数 收升67.78点，或0.39%，至17,545.18点；之前强劲的 楼市数据提振房屋建筑类股，另外，投资者买入近期受创的生物科技和媒体股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 124.230 -2.03 31918 9.634 -0.07 中国铝业 9.660 1.79 22543 2.996 -0.12 中国移动 65.140 1.83 133810 101.027 0.13 中国人寿 18.240 -1.72 114084 28.289 -0.04 中石油 93.570 -0.18 36216 7.256 0.78 中石化 74.170 -0.63 26678 5.752 -0.15 汇丰控股 43.470 -0.66 1766224 67.418 -0.34 中电信 54.410 -0.84 4934 4.219 -0.02 中国联通 13.490 -0.22 72493 10.461 0.59 兖州煤业 5.730 -2.22 10747 4.443 -0.37 华能国际 48.160 0.52 10264 9.337 0.61 南方航空 42.900 1.49 10013 6.653 0.05 东方航空 36.090 -0.08 9017 5.597 1.40 中芯国际 4.760 -0.83 4022 0.738 -0.24 （完） (整理 梁慧仪)