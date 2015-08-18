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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 08:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

路透香港8月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7546港元 )
    
    美国股市周一上扬，道琼工业指数 收升67.78点，或0.39%，至17,545.18点；之前强劲的
楼市数据提振房屋建筑类股，另外，投资者买入近期受创的生物科技和媒体股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       124.230   -2.03      31918             9.634      -0.07
 中国铝业                       9.660    1.79      22543             2.996      -0.12
 中国移动                      65.140    1.83     133810           101.027       0.13
 中国人寿                      18.240   -1.72     114084            28.289      -0.04
 中石油                        93.570   -0.18      36216             7.256       0.78
 中石化                        74.170   -0.63      26678             5.752      -0.15
 汇丰控股                      43.470   -0.66    1766224            67.418      -0.34
 中电信                        54.410   -0.84       4934             4.219      -0.02
 中国联通                      13.490   -0.22      72493            10.461       0.59
 兖州煤业                       5.730   -2.22      10747             4.443      -0.37
 华能国际                      48.160    0.52      10264             9.337       0.61
 南方航空                      42.900    1.49      10013             6.653       0.05
 东方航空                      36.090   -0.08       9017             5.597       1.40
 中芯国际                       4.760   -0.83       4022             0.738      -0.24
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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