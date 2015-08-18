中国税收：落实服务出口增值税零税率或免税，探索互联网+出口退税--税务总局

路透北京8月18日 - 为提高出口退税效率，促进外贸增长，中国国家税务总局发布16项措施，落实服务出口增值税零税率或免税政策、境外旅客购物离境退税政策等。并积极探索“互联网+出口退税”，利用大数据、云计算等新兴技术进一步拓展出口退税服务的深度和广度。

税务总局周一发布在其官网的通知要求，落实外贸综合服务企业税收政策，支持中小企业有效开拓国际市场。并落实跨境电子商务企业税收政策，根据电子商务特点，探索创新出口退税管理机制等。

“企业申报出口退税时免于提供纸质出口货物报关单、逾期未申报的出口退税可延期申报。”通知称。

通知并要求，加快出口退税进度，确保及时足额退税，所有的发函、复函及结果处理，必须通过出口货物税收函调系统网上处理，不允许“机外运行”。开展财税库银横向联网电子退库、更正、免抵调业务推广上线工作，缩短税款退付在途时间。