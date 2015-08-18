《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月18日

*工商时报：

--股市直直落，行政院长毛治国急召央行、金管会、财政部及国发会等四巨头会商，研议短期提振经济信心措施，将在周四行政院会端上桌；此外，股市若继续下挫，金管会主委曾铭宗近日将再度出招，以稳住投资人信心。

--海基会表示，两岸两会第11次高层会谈订于8月24日至26日在中国大陆福建省福州市举行。

--人民币汇率重贬，已远超乎金融圈原先预期，更放大TRF等TMU业务的损失，银行预期，市场上至少超过八成的案子将被断头，最新的损失预估数字已放大到60亿美元，金融体系包括客户、银行将承受的投资损失，少说将有2,000亿台币以上的损失。

*经济日报：

--两岸租税协议料近期能有进展，双方签署后台商在大陆设置发货中心、短期营建、安装与技术服务的收入，将由台湾课征17%所得税，大陆地区25%所得税免再缴纳，税负下降八个百分点；个人及企业取得大陆地区投资所得如股利等，扣缴率亦将降至10%以下，台商因租税协议获得租税利益一年可望超过40亿台币。

--保发中心今日邀集寿险业者开会，就投入公共建设的风险系数是否调降进行研商，一旦精算结果取得共识，寿险资金将可大举进入地上权。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。