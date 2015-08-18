中国反腐：“苍蝇”不除也成大患，继续探索群众参与监督新方法--人民日报

路透北京8月18日 - 人民日报周二刊登文章称，“苍蝇”不除也成大患，那些群众身边的腐败虽然有时不起眼，但带给群众的感受更加直观，消极作用不可小视。要继续探索鼓励群众参与监督的新方法、新措施，就能更好释放群众监督的威力。

文章称，近年来惠民政策及扶持力度不断加大，关乎国计民生的项目资金源源不断地流向民生领域、流向基层群众身边。一些不法之徒，甚至不入“官流”的小领导、小主管，屡屡钻法律的空子、钻制度的漏洞，疯狂作案。

“一些落马的‘小官巨贪’涉案金额巨大，影响极为恶劣。可以说，‘苍蝇’虽小，却都在直接侵害群众利益，严重损害党群干群关系，动摇党的执政基础，成为党的心腹之患。”文章称。

从2010年开始，针对基层腐败易发多发、损害群众利益案件居高不下等问题，陕西省各级纪检监察机关开展全省“大调研”活动，形成了265份调研报告和一批调研成果。

调研发现，发生在群众身边的腐败问题涉及群众生产生活的方方面面，以基层政府、执法管理部门及工作人员为主体，以滥用公共权力、妨害社会管理为基本特征，以侵害群众政治权益、经济权益和人身权利为主要内容，主要表现为与民争利，小官大贪，集中发生在民生领域，具有一定普遍性、多发性、顽固性。 调研结果显示，从反腐的重点看，目前应着力惩治征地拆迁、矿产资源开发、各类学校办学乱收费、医药购销和医疗服务、食品药品制假售假，以及国有企业领导人员侵占国家、集体利益和侵害职工群众权益等腐败。

另外，针对基层干部吃拿卡要、收受财物、执法不公、为黑恶势力充当“保护伞”，以及基层干部买官卖官、拉票贿选，基层干部作风粗暴、欺压群众、奢侈浪费等问题上，反腐也要出新招、出实招，发现一起查处一起，决不手软，决不姑息。 文章称，一些地方基层生态不佳的现实表明，必须对基层干部开展党性观念、宗旨意识、法治意识、纪律意识、腐败成本等一系列教育，大力弘扬廉政榜样。同时也需要完善反腐倡廉制度建设，堵塞一切可能出现的漏洞，不给贪腐者以可乘之机。

还需要继续推行快查快办、严查严办机制，比如实行信访案件直接查办、重大案件下查一级、提级办案、交叉办案等方式，形成案件快速处理机制。推行领导干部挂牌群众点名接访、推行民情直通车、民情恳谈会等制度。