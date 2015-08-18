《香港报摘》--经济日报8月18日

* 要闻版头条：

--受上周＂国家队＂表态＂一般不入市＂影响，昨日上证综合指数低开后震荡；午后市场憧憬国企改革方案快将推出，央企改革板块引领市场，带动沪指收升0.7%，逼近4,000关。有分析预料，A股短期继续震荡，国企改革、军工等题材股或成推升主力。

* 其他：

--港股第二季交投畅旺，带动国泰君安国际 中期收益及纯利大升五成。主席阎峰指，A股股灾后，港股交投稍微有下跌趋势，该行盈利贡献较大的孖展（保证金融资）业务已见底回升，预期下半年会较上半年更好。

--根据阿里巴巴集团 向美国证监会递交的文件显示，集团董事局主席马云及副主席蔡崇信拟增持集团股份。

--面对监管要求趋紧，创兴银行 拟以二供一，供股集资37亿港元补充资本。每股供股价17.05港元，较现价有26%折让。分析认为创银高速增长，股东资金回报率（ROE）亦大幅改善，相信长远利好股价。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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