中国社会：北京等七省市将实施临时减排，确保抗战胜利纪念活动期间空气质量

路透北京8月18日 - 人民日报周二报导，8月28日零时至9月4日24时，北京等七省区市将统一实施六大临时强化减排措施，以确保抗战胜利70周年纪念活动期间空气质量明显改善。

上述七省市区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东和河南。减排目标是使区域主要污染物排放同比减少三成，北京市减少排放四成以上。

上述六大临时减排措施包括机动车污染控制、燃煤污染控制、工业污染控制、扬尘污染控制、环境监管执法措施和调休放假措施。其中燃煤电厂和燃煤锅炉是重点控制对象，对不能稳定达标或未完成纪念活动前治理任务的企业全部暂停生产。上述七地停产限产的企业总数达1万多家，近9000建筑工地暂停施工。

此外北京市全市域实行机动车单双号行驶，停运八成公务车，进京车辆尾气排放检测不达标实行劝返。

今年是中国抗日战争胜利70周年，中国国务院此前曾发布通知称，2015年9月3日全国放假一天，9月3日至5日调休放假，期间将举行抗战胜利阅兵式。