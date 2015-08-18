国际油市：油价再度下跌，美国和亚洲需求料将减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“基本面暗示未来几个月关键市场仍有下档风险--尤其是铁矿石和原油，”澳新银行周二表示。
“需求方面，美国炼油厂通常不久后就会开始降低运转，过去10年中，炼厂有九年都会在9月降低开工率，且汽油需求也较疲弱。当前形势显示，未来几个月美国原油库存可能升高，”澳新银行并称。
亚洲方面，中日这两大经济体的经济都正迅速放慢。
交易所周一数据显示，资产管理公司和对冲基金连续第四周减少布兰特原油期货净多仓，并增持柴油的空仓。这更凸显了市场的偏空气氛。
洲际交易所(ICE)数据显示，8月11日止当周，投机客的布兰特原油净多仓减少21,295口至125,889口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”