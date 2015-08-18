国际油市：油价再度下跌，美国和亚洲需求料将减弱

“基本面暗示未来几个月关键市场仍有下档风险--尤其是铁矿石和原油，”澳新银行周二表示。

“需求方面，美国炼油厂通常不久后就会开始降低运转，过去10年中，炼厂有九年都会在9月降低开工率，且汽油需求也较疲弱。当前形势显示，未来几个月美国原油库存可能升高，”澳新银行并称。

亚洲方面，中日这两大经济体的经济都正迅速放慢。

交易所周一数据显示，资产管理公司和对冲基金连续第四周减少布兰特原油期货净多仓，并增持柴油的空仓。这更凸显了市场的偏空气氛。

洲际交易所(ICE)数据显示，8月11日止当周，投机客的布兰特原油净多仓减少21,295口至125,889口。(完)

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