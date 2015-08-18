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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 08:34 BJT

韩国已公布经济指标--2015/8/18

经济指标                   时间        最新数据          前月/前季数据        下次公布时间        预估值
                                                                                    (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)          第二季         +0.3%  @-p             +0.8%  @-r              --           --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)           7月         +0.7%                  +0.7%              8月31日           --
                                                                                                   
 工业生产(m/m)                      6月         +2.3%  @-p             -1.6%  @-r         8月30日           --
 失业率                             7月          3.7%  @                3.9%  @                --           --
 贸易收支(亿美元)                   7月        顺差77  r             顺差100  r            9月1日           --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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