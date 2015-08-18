美国个股：花旗两子公司以1.80亿美元就误导基金投资指控达成和解

路透华盛顿8月17日 - 美国监管当局周一称，花旗集团 旗下两个部门将以近1.80亿美元就两支对冲基金欺骗投资者的指控达成和解。他们被控在金融危机时期对投资者称这两支对冲基金是安全、低风险的投资。

美国证券交易委员会(SEC)表示，花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc)和Citigroup Alternative Investments不承认也不否认指控。向受损投资者支付的所有资金全部作为两支基金承担的成本。

“我们很高兴已解决此事，”花旗集团发言人在声明稿中称。

SEC表示，花旗两个子公司向投资者所做的有关ASTA/MAT基金以及Falcon基金的声明陈述带有错误和误导性，在这两支基金倒闭前向投资者筹募了将近30亿美元。

SEC称，即使当时那两支基金已快要倒闭，但花旗两家子公司仍接受了1.10亿美元的投资，却并未告知投资者基金财务状况“严峻”。

SEC还称当时有部分花旗集团员工误导客户，所提供的讯息和销售文件及其他资料的披露内容相抵触。