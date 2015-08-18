永安期货：市场人气回暖，中国期指量能提升

周一市场呈现“V”型反转走势。早盘受到证金公司救市政策退出的影响，期指三个品种全线走低，之后在中小盘个股带动下触底回升，但市场分化严重。IC主力合约大涨近3%，IF及IH主力合约则双双下跌。其中，IH1508合约跌幅为1.69%。基差方面，受到期货走强影响，IC贴水状态进一步改善，负基差较上周收窄66.7点至161.5点，IF及IH负基差分别扩大至74.1和47.87点。