永安期货：市场人气回暖，中国期指量能提升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月18日的《期货日报》：
周一市场呈现“V”型反转走势。早盘受到证金公司救市政策退出的影响，期指三个品种全线走低，之后在中小盘个股带动下触底回升，但市场分化严重。IC主力合约大涨近3%，IF及IH主力合约则双双下跌。其中，IH1508合约跌幅为1.69%。基差方面，受到期货走强影响，IC贴水状态进一步改善，负基差较上周收窄66.7点至161.5点，IF及IH负基差分别扩大至74.1和47.87点。
主力持仓方面，由于市场持续分化，期指三个品种前20名持仓变化各有不同。其中，IF多头大幅加仓2209手，空头仅仅增加588手，净空单由此降至8272手，较上周减少1621手。IH持续表现低迷的情况下，多空双方增仓均超过2000手，但空头力量更胜一筹，净空单增仓470手至3957手。虽然IC期指持续上扬，但持仓并无明显变化，多空方双双减仓300余手，净空单微降36手至708手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”