《香港报摘》--信报8月18日

* 要闻版头条：

--天津大爆炸造成大规模财产损失，预计保险商赔款势必大增。有券商估计，事件中受保的损失接近百亿元人民币，拖累中资保险股昨全面下挫。各券商预期，经营财产保险的中国财险 首当其冲，由于是次爆炸令大量车辆损毁，车辆相关赔款将占大部分。

* 其他：

--信义玻璃 、信义光能 股价昨天一度重挫13.2%及17.6%，疑涉天津仓库爆炸事件有关。该集团澄清，强调大股东李贤义、信义系两间上市公司及其所有主要股东与爆炸的危险品所属公司瑞海国际物流公司绝无任何直接及间接关系。

--继＂脆弱五国＂（Fragile Five）后，摩根士丹利提出＂麻烦十国＂（Trouble Ten），点名10个跟中国存在贸易竞争关系，或与中国贸易往来密切的国家或地区，因人民币贬值，其货币将面临最大的风险。该10个国家包括南非、巴西、泰国、新加坡、台湾、智利、哥伦比亚、俄罗斯、南韩及秘鲁。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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