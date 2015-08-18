中航期货：人民币贬值且美元回落，黄金中期底部或已探明

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月18日的《期货日报》：
从今年1月下旬以来，随着美元指数稳步上涨，内外黄金价格振荡下行。伦敦金从今年最高1307.63美元/盎司跌至7月下旬的1073.28美元/盎司，上期所黄金指数从今年最高263.15元/克跌至217元/克，跌幅都在18%左右。
而进入8月后，国际黄金价格下跌速度有所减缓，8月中旬左右，由于人民币贬值和美元回落，国际黄金价格出现明显回升。我们判断，国际黄金价格中期底部或已探明。我们判断国际黄金价格中期底部或已形成，伦敦黄金价格上方阻力为1140美元/盎司一线。而在资金面上，我们需要进一步关注ETF黄金持仓能否恢复。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”