中航期货：人民币贬值且美元回落，黄金中期底部或已探明

从今年1月下旬以来，随着美元指数稳步上涨，内外黄金价格振荡下行。伦敦金从今年最高1307.63美元/盎司跌至7月下旬的1073.28美元/盎司，上期所黄金指数从今年最高263.15元/克跌至217元/克，跌幅都在18%左右。

而进入8月后，国际黄金价格下跌速度有所减缓，8月中旬左右，由于人民币贬值和美元回落，国际黄金价格出现明显回升。我们判断，国际黄金价格中期底部或已探明。我们判断国际黄金价格中期底部或已形成，伦敦黄金价格上方阻力为1140美元/盎司一线。而在资金面上，我们需要进一步关注ETF黄金持仓能否恢复。(完)