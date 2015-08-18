金鹏期货：大连大豆期货有望继续上行，挑战5月下旬高点

以下内容节选自8月18日的《期货日报》：

从7月底以来，在政府限制进口大豆直接用于食品消费等利多消息刺激下，大连大豆触底回升，不断高走，对美豆大跌的利空也基本无视。展望后市，在国产大豆继续减产、需求向好等利多消息刺激下，大连大豆期货有望继续上行，挑战5月下旬高点。

从技术上看，7月底大豆期货回调，再次触探4月下旬以及7月初恐慌性下跌形成的低点，获得支撑后返身向上，三重底构筑得较为牢固。目前在均线完美支撑下拾阶而上，再次挑战5月下旬高点的概率较大。操作上可逢低做多。(完)

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