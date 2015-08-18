金鹏期货：大连大豆期货有望继续上行，挑战5月下旬高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月18日的《期货日报》：
从7月底以来，在政府限制进口大豆直接用于食品消费等利多消息刺激下，大连大豆触底回升，不断高走，对美豆大跌的利空也基本无视。展望后市，在国产大豆继续减产、需求向好等利多消息刺激下，大连大豆期货有望继续上行，挑战5月下旬高点。
从技术上看，7月底大豆期货回调，再次触探4月下旬以及7月初恐慌性下跌形成的低点，获得支撑后返身向上，三重底构筑得较为牢固。目前在均线完美支撑下拾阶而上，再次挑战5月下旬高点的概率较大。操作上可逢低做多。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”