永安期货：郑糖翘尾行情值得期待

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月18日的《期货日报》：
郑糖历经两个多月的下跌后，上周二开启上涨行情，截至昨日收盘，郑糖主力1601合约上涨超过300多点并报收于5401元/吨。对此笔者认为，目前食糖基本面整体转好，翘尾行情值得期待，但是这需要观察2014/2015榨季结束前食糖的进口数量和现货销售情况。至于2015/2016榨季糖市牛途能否再续，进口政策则是关键。
食糖价格能否在利多题材支撑下出现与去年类似的上涨行情，进口政策是扭转未来糖价的关键。只有明确继续控制食糖进口的目标，才能在国际原糖整体弱势的大环境下，保证国内糖价的优势，从而促使国内糖市再走出一波独立行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”