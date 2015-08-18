永安期货：郑糖翘尾行情值得期待

以下内容节选自8月18日的《期货日报》：

郑糖历经两个多月的下跌后，上周二开启上涨行情，截至昨日收盘，郑糖主力1601合约上涨超过300多点并报收于5401元/吨。对此笔者认为，目前食糖基本面整体转好，翘尾行情值得期待，但是这需要观察2014/2015榨季结束前食糖的进口数量和现货销售情况。至于2015/2016榨季糖市牛途能否再续，进口政策则是关键。

食糖价格能否在利多题材支撑下出现与去年类似的上涨行情，进口政策是扭转未来糖价的关键。只有明确继续控制食糖进口的目标，才能在国际原糖整体弱势的大环境下，保证国内糖价的优势，从而促使国内糖市再走出一波独立行情。(完)

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