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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 09:12 BJT

创元期货：沪胶短期弱势振荡，中期等待建多时机

以下内容节选自8月18日的《期货日报》：

对沪胶1601合约周K线进行分析，有两个技术要点值得我们注意：一是2011年开始至今，沪胶始终处于中长期下行趋势，尽管今年年初有所反弹，但最后仍受阻于此下降趋势线。说明此趋势作用非常有效，是中长期多空的重要分水岭。二是沪胶在2008年年底启动牛市时，曾经留下一个突破性缺口，缺口下沿在11360元/吨，上沿在11905元/吨。由于缺口位置具有强烈的价格吸引作用，封闭应该是大概事件。

　　对于后市，在缺口封闭前，沪胶弱势振荡或是短期主基调，中期方向有待观察。操作上，建议围绕12000元/吨采取振荡思路，等待确定的中期建多时机。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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