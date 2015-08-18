创元期货：沪胶短期弱势振荡，中期等待建多时机

对沪胶1601合约周K线进行分析，有两个技术要点值得我们注意：一是2011年开始至今，沪胶始终处于中长期下行趋势，尽管今年年初有所反弹，但最后仍受阻于此下降趋势线。说明此趋势作用非常有效，是中长期多空的重要分水岭。二是沪胶在2008年年底启动牛市时，曾经留下一个突破性缺口，缺口下沿在11360元/吨，上沿在11905元/吨。由于缺口位置具有强烈的价格吸引作用，封闭应该是大概事件。