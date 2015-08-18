基金产业：投资者7月撤离黄金ETP，但石油ETP资金流入反弹

Li指出，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月可能采取近10年来 首次升息行动的预期所伤，金价7月跌至五年半低点。“尽管希腊债务危 机让部分资金寻求避险。” ETP发行商ETF Securities的汇市和大宗商品策略师Martin Arnold 表示，多数流出资金似乎是美国的，这支持了良好经济数据带动的美元走 强势头助长黄金普遍卖压的论点。 周期性商品ETP也持续遭遇资金外流，工业金属ETP资金撤出1.06亿美 元，多元商品ETP资金外流3.84亿美元。 基本金属7月卖压沉重，因中国经济放缓令投资者不安；期铜 跌近10%。 “中国因素带来的痛击似乎未停。”Arnold说。“我们见到人民币定 价机制调整后的市场直觉反应--工业金属重跌。” 但他也指出，ETF Securities在8月初已开始看到铜铝ETP低接买盘浮 现。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王颖/张荻)