创元期货：大连鸡蛋期价再度进入振荡区间，操作建议箱体思路为主

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月18日的《期货日报》：
通过分析鸡蛋主力1601合约的波浪结构，可以看到鸡蛋自2014年7月最高点回调以来，正在进行基本5浪结构的调整。其中，2014年7月至9月的回调定义为1浪，2014年9月至10月底的反弹定义为2浪，其后是主跌3浪持续到了2015年4月7日，产生了3973元/500千克的最低点。随后经历了近4个月的弱势反弹定义为4浪，目前的下跌可以定义为下跌5浪。
从形态上观察，今年上半年鸡蛋进行了长时间的箱体振荡，箱体下沿在4000元/500千克，上沿在4200元/500千克。目前鸡蛋价格再度进入此振荡区间，建议箱体思路为主，等待5浪调整的结束。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”