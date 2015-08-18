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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 09:01 BJT

创元期货：大连鸡蛋期价再度进入振荡区间，操作建议箱体思路为主

以下内容节选自8月18日的《期货日报》：

通过分析鸡蛋主力1601合约的波浪结构，可以看到鸡蛋自2014年7月最高点回调以来，正在进行基本5浪结构的调整。其中，2014年7月至9月的回调定义为1浪，2014年9月至10月底的反弹定义为2浪，其后是主跌3浪持续到了2015年4月7日，产生了3973元/500千克的最低点。随后经历了近4个月的弱势反弹定义为4浪，目前的下跌可以定义为下跌5浪。

　　从形态上观察，今年上半年鸡蛋进行了长时间的箱体振荡，箱体下沿在4000元/500千克，上沿在4200元/500千克。目前鸡蛋价格再度进入此振荡区间，建议箱体思路为主，等待5浪调整的结束。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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