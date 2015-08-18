创元期货：大连鸡蛋期价再度进入振荡区间，操作建议箱体思路为主

通过分析鸡蛋主力1601合约的波浪结构，可以看到鸡蛋自2014年7月最高点回调以来，正在进行基本5浪结构的调整。其中，2014年7月至9月的回调定义为1浪，2014年9月至10月底的反弹定义为2浪，其后是主跌3浪持续到了2015年4月7日，产生了3973元/500千克的最低点。随后经历了近4个月的弱势反弹定义为4浪，目前的下跌可以定义为下跌5浪。