金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，静待中国楼市数据

随着中国政策制定者竭力抑制经济增长放缓，定于周二稍后公布的7月房价数据，料将印证房地产市场是中国经济中的少数亮点之一。中国表现黯淡的经济指标越来越多。

美国企业正在努力去库存，这可能会在下半年给生产带来压力，并削弱经济增长。

来宝集团 执行长称，公司考虑出售核心业务。经历会计纠纷事件之后，这家亚洲最大的商品交易商正在考量提振市场信心的各种方案。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金