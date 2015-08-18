金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，静待中国楼市数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
随着中国政策制定者竭力抑制经济增长放缓，定于周二稍后公布的7月房价数据，料将印证房地产市场是中国经济中的少数亮点之一。中国表现黯淡的经济指标越来越多。
美国企业正在努力去库存，这可能会在下半年给生产带来压力，并削弱经济增长。
来宝集团 执行长称，公司考虑出售核心业务。经历会计纠纷事件之后，这家亚洲最大的商品交易商正在考量提振市场信心的各种方案。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 戴素萍/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”