路透基点：Go Scale并购飞利浦照明的19.3亿美元贷款额度分配方案揭晓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，GO Scale Capital的19.3亿美元贷款案额度分配方案已经浮现。这笔融资将支持GO Scale Capital以28亿美元收购飞利浦旗下照明事业的80%股份。
中国银行是唯一的牵头行兼簿记行、承销行，将承贷16.1亿美元。中国进出口银行承贷1.20亿美元。交通银行及荷兰合作银行分别提供7,500万贷款。美银美林承贷5,000万美元。中银担任额度代理行。
本案已在7月29日签约。这笔贷款包括A部分的13.3亿美元七年期定期贷款、B部分的2.5亿美元七年期定期贷款和一笔3.5亿美元五年期循环贷款。只有定期贷款的部分是银团联贷。
银行利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点。定期贷款的最高收益为90个基点。
飞利浦表示，这笔收购对其照明业务估值为33亿美元，包括债务在内。并购的业务包括汽车照明部门和Lumileds LED制造部门。
伦敦Zaoui & Co是Go Scale Capital这笔并购交易的顾问，摩根士丹利是飞利浦的顾问。
Go Scale Capital以往投资项目包括美国电动车电池生产商波士顿电池(Boston Power)和一家中国电动车公司新大洋机电集团。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”