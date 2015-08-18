《香港报摘》--其他报纸重要消息8月18日

* 明报：

--受到内地及日本游客减少影响，大酒店 旗舰项目尖沙嘴半岛酒店，上半年出租率只有72%，比去年同期的74%低。第二季单季更低见69%。平均每晚房租在第二季单季更只有4,436港元，按年跌15%，返回2011年第三季水平。

--领汇 上月底宣布收购上海企业天地1号及2号地盘，惟交易日期延至8月底，中间因人民币兑港元贬值近4%，令其交易总代价节省超过2亿港元。

* 苹果日报：

--创兴银行 表示，中国结算不会支持内地投资者透过沪港通申请认购该行供股的额外供股股份，意味两地投资者未算完全同权同股。

* 星岛日报：

--知情人士称，继Q房网高调来港抢占地产代理市场后，另一内地龙头大行链家，近期南下深圳收购同业后，计画快将于今年第四季攻港，将令业界竞争进一步加剧。

* 东方日报：

--内地视频监控商宇视数字技术已向港交所 递交上市申请，花旗及高盛为保荐人。初步招股书显示，该公司上半年纯利727.8万元人民币，按年减少34.79%。

* 文汇报：

--评级机构标准普尔亚太区首席经济师Paul Gruenwald认为，人民币贬值并非影响内地出口表现的重要因素，相信影响只占两成，主要因素是来自外部需求；预料汇率波动及区间会逐步扩大及扩阔。（完）