全球金市：黄金陷入区间交投，因投资者预期美国近期会加息

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国8月住宅建筑商信心指数升至追平近10年前水平后的最高水平。

就业增长强劲，零售销售回升及楼市好转，均暗示美联储或许将在今年升息，可能就是在9月的下次会议上。

周三公布7月28-29日美联储会议记录时，应披露更多美联储对利率看法的线索。

投资者7月在黄金上市交易产品(ETP)撤离23亿美元资金，因美元上涨。

美国企业努力削减庞大的库存，这可能抑制下半年的生产，并削弱经济成长。 (完)

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