全球金市：黄金陷入区间交投，因投资者预期美国近期会加息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国8月住宅建筑商信心指数升至追平近10年前水平后的最高水平。
就业增长强劲，零售销售回升及楼市好转，均暗示美联储或许将在今年升息，可能就是在9月的下次会议上。
周三公布7月28-29日美联储会议记录时，应披露更多美联储对利率看法的线索。
投资者7月在黄金上市交易产品(ETP)撤离23亿美元资金，因美元上涨。
美国企业努力削减庞大的库存，这可能抑制下半年的生产，并削弱经济成长。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”