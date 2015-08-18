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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 09:19 BJT

《全球汇市》美元上涨，人民币贬值忧虑淡去后美国升息前景重获关注

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1075 1.1080 -0.05 -8.45 1.2097

美元/日圆 124.44 124.38 0.05 4.17 119.68

欧元/日圆 137.82 137.75 0.05 -5.10 144.78

美元/瑞郎 0.9789 0.9791 -0.02 -1.53 0.9941

英镑/美元 1.5583 1.5582 0.01 0.06 1.5573

美元/加元 1.3094 1.3077 0.13 12.70 1.1618

澳元/美元 0.7368 0.7366 0.03 -9.79 0.8168

新西兰元/美元 0.6585 0.6570 0.23 -15.54 0.7797

澳元/日圆 91.700 91.620 0.09 -6.17 97.750

新西兰元/日圆 81.970 81.720 0.31 -12.33 93.310

英镑/日圆 193.91 193.78 0.07 4.34 186.38

澳元/新西兰元 1.1185 1.1201 -0.14 6.84 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/汪红英/王兴亚/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫/于春红/许娜/龚芳)

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