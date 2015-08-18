港报社评：中央壮士断腕，国企改革才有成--经济日报8月18日

中央的国企改革方案传最快本周出台。过去国企是经济动力，惟其受惠于政策倾斜与垄断，已成经济升级转型阻力。中央须以壮士断腕决心打破国企既得利益，国企改革才有望功成。

有消息指新一轮国企改革方案有望在本月内出台，最早更可能在本周公布。中央要力推国企改革，确有明显必要性。因国企虽是内地经济中流砥柱，多年来都是经济主要引擎，惟国企茁壮的底因，是凭藉国家政策长期向国企倾斜、并借助国家资本以至政治＂后台＂垄断市场。

但这种发展模式，不但难再为经济添动力，反成经济升级转型阻力，因内地经济要攀新台阶，国企却在两方面拦路。

其一，不利推＂中国制造2025＂。内地经济要觅新引擎，制造业必须向高增值升级转型。惟国企长期依赖政策扶持与垄断地位获厚利，少在技术上提升，现时内地制造业整体水平与国际顶级对手差距仍极大。若不打破国企的政策＂大镬饭＂，更专注提升技术，自难达成在2025年跻身全球制造业强国的目标。

其二，窒碍经济提升效率。国企垄断遍及多个主要行业，如银行、电讯、能源、航空等等，国企都是行内寡头，对民企开放程度极有限。惟国企创意创新速度缓慢，远不如灵活走位的民企。要更有效运用市场创意，提升经济效率，就必须打破国企长期垄断地位。

正因如此，中央推新一轮国企改革，必须做到打破垄断、开放市场，就如前年中共十八届三中全会所指般，使市场在资源配置中起决定性作用。

惟此说易行难，改革开放后多次国企改革都成效不彰，因背后政经利益盘根错节，尤其国企高管表面上是商人，实质上是官员，可藉打通官场人脉不断获取政策优惠、促国有银行放贷力撑，纵横交错的政商利益链形成既得利益集团，造成市场不公平竞争。

此正好反映，国企改革无论要助升级转型、提升经济效率、引入民企民资等，势必触动最敏感、亦最难解决的体制内既得利益，必然遇上极大抵制，此亦是历次国企改革以失败告终的症结。

故看国企改革不是只看出台方案在产业、经济上如何作出改革，更关键是中共能否进行自我革命，向国企、党内既得利益者开刀，此需如国务院总理李克强所指，要有＂壮士断腕＂的决心。要向自己动刀难度实极高，惟中央若未能忍痛手起刀落，那新一轮国企改革，最后则只怕又沦为走过场而已。（完）

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