《交易视点》台债仍属多头格局，惜售养券心态仍浓--元大宝来证

路透台北8月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因全年经济成长预估下滑，市场预期央行降息机率逐渐升高，央行将持续引导市场实质利率下行，目前仍属多头气氛，殖利率持续下行让轧空手情况更趋严重，殖利率不排除继续下探，但仍需注意跌幅已深，谨慎面对未来走势，惜售养券心态也使得殖利率上弹空间受到压缩，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.10%-1.25%，五年券104/9期 在0.80%-0.85%。

本周市场关注将公布FOMC会议纪录及CPI数据，数据走强有机会增加美联储在9月升息机率，主要反映在短率上面，殖利率长端让原物料价格下滑拖垮，走势较为稳定，但使得未来通膨走势令人担忧，长短端利率预期将进一步缩减。在中国因经济下行，人行放手人民币汇率，让亚币未来都有持续贬值的机会，较危险的是亚洲新兴国家资金外流，容易造成经济与金融体系崩盘，不利于全球未来经济成长。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)