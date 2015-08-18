港报社评：难虽多，邦未兴，救灾权责也不清--信报8月18日

天津危险品仓库上周三深夜发生震惊国际的大爆炸，恍似核爆的蘑菇云冲上云霄，死亡人数已增至114人，仍有70人失踪，其中殉职与失踪的消防员逾百人，成为1949年建国以来，消防人员伤亡最惨重事件，让家属揪心裂肺、悲愤莫名。国务院总理李克强一反常态，并非第一时间亲临现场指挥救灾，一迟就迟至事发之后第五日，才抵达满目疮痍的灾区视察，予人十分不寻常的印象，究竟是北戴河会议忙于政治博弈所以分身不暇，还是待得灾区空气确定没有致命毒素，才敢劳动国家领导人尊驾？

除了总理姗姗来迟，天津市代理书记兼市长黄兴国在事发之后未有公开露面，直到前天才陪同李克强现身灾区；分管安全生产的副市长何树山，也是迄至昨天始首度出席新闻发布会。高官政要的救灾表现彷佛畏首畏尾，一来让群众产生官府不重视人命的怨气，二来启人疑窦，恐怕＂山埃污染＂的说法并非无的放矢。

事实上，爆炸现场最令人愤慨的正是俗称山埃的氰化钠处理手法。原本按例只能存放10吨山埃的仓库，竟然放了700百吨，这已构成一个严重违规经营的罪行。尤有甚者，700百吨氰化钠来自河北诚信有限责任公司，被揭发曾经是河北污染大户，与负责储存的瑞海国际物流公司，同样有选址不符国家环境影响评估标准的问题。按照规定，氰化钠生产企业必须与民居、学校、医院和商业中心等场所保持最少1,000米安全距离，相同的标准适用于危险品仓库选址。可是，位于石家庄市元氏县赵元路的河北诚信公司，西面约600百米处有一间学校，西北方向约800百多米处是衞生院和幼儿园，安全距离明显不合规。至于爆炸现场的瑞海公司周围，两个住宅区均在1,000米范围内。河北诚信确认，有700百吨氰化钠于爆炸前储存于瑞海公司仓库。究竟涉事的瑞海公司如何通过环保及安全评估？事件是否牵涉官商勾结的人祸？难怪有民众质疑，瑞海公司背后有势力强大的权贵撑腰。

另一个惹来民怨的问题乃在于，连救灾总指挥是谁也搞不清。天津市委宣传部副部长龚建生被记者追问：＂天津这次救援是哪位领导牵头的？是如何组织指挥的？＂龚建生竟然无法作答。

津爆发生后，谣言多的是，李克强说得非常中肯，权威发布一旦跟不上，谣言就会满天飞。为此李克强下达命令，要本着对人民群众生命高度负责的精神，对空气、水、土壤品质等环境指标持续准确监测，公开透明及时向公众发布，不得漏报瞒报。

从大爆炸至今的疑点重重看来，中国仍然未能够从多灾多难的经历中汲取血的教训，所谓＂多难兴邦＂，变成自欺欺人的讲法。首先是审批与监管粗疏，处理危险品仓居然缺乏危险意识，无论是选址、规划、配套、巡查，皆流弊丛生，有法不依，甚至有可能因为官商勾结而罔顾人命；其次是权责不清，救灾总指挥是谁，匪夷所思地含糊其辞；再者则是涉嫌漏报瞒报的老问题，这不但导致谣言四起，同时亦加深民众对政府的不信任。

难虽多，邦未兴。尽管中国综合国力愈来愈强，人民币有机会提升国际地位，被国际货币基金组织纳入为特别提款权（SDR）货币篮子，可是中国的国家行为往往无法给人足够的信心和安全感，股灾之时又会乍现叫人瞠目结舌的＂暴力救市＂，与真正意义的兴邦尚有很大的距离。（完）

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