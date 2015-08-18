港报社评：以阻吓性刑罚打击遏止电话骗案--文汇报8月18日

区域法院昨日判处一名持双程证来港参与电话骗案的男子入狱2年8个月。法官在判刑时指出，必须杜绝以任何形式来香港参与电话骗案的行为，因此接纳控方申请将其加刑8个月。在目前电话骗案十分猖獗、数百市民无辜受害的情况下，社会普遍欢迎法庭对电话诈骗罪案处以阻吓性刑罚，充分显示香港有决心依法打击并杜绝这类罪行。期待在法庭的严正判决及两地警方的联手打击下，肆虐一时的电话诈骗犯罪能够得到有效遏止，广大市民的财产也能够得到有效保障。

近月来香港电话骗案暴增，骗徒的手法更是层出不穷，甚至公然冒充政府部门、公营机构及内地执法单位之名，以广撒网方式对港人大肆电话恐吓勒索，令部分受害人损失惨重。日前本报报道在港定居的二胡大师王国潼及其妻子李远榕，被骗徒以威吓手法骗去千万港元，就是其中最典型的例子。而在这些骗案中，很多时候都是由内地同案犯前来香港收取赎金。

昨天在区域法院审讯的一宗电话骗案就是如此，一名内地男子在去年11月至今年1月参与了6宗电话勒索骗案，涉及金额合共达74.5万元，并受犯罪集团指派持双程证来港收取赎金，被警方当场拘捕。该男子承认是受聘来港收钱，每次可获款项百分之三作报酬。在确凿证据下，法官根据有关法律，判处该罪犯入狱2年8个月，其中8个月是应控方申请而加重的刑期。加刑8个月，虽然还不算是用重典，但也成为了一个判例，显示香港作为法治之区，将会运用包括法律在内的各种手段，依法严厉打击危害极大的电话骗案罪行。无论是来自何方的人士，如果进行电话骗案，都可能会被判处以刑期更长的阻吓性刑罚。

要从根本上遏止电话骗案的泛滥，需要多管齐下，全面打击。除了法庭施用较重的刑罚外，广大市民都需要提高警惕，面对突如其来的各种变故应保持冷静理智，不要相信及屈服任何来自电话的恐吓勒索，更不能在电话上披露其个人隐私和银行账户密码等资料；其次，香港警方要主动作为，联系电讯公司和银行等相关机构，尽量拦截一些来历不明及渔翁撒网式的诈骗电话，银行也要采取必要措施，对可疑的转账行为密切留意并加以核对；更重要的是，香港警方应和内地的执法部门进一步加强合作，力争尽快破案并努力挽回受害人的损失，以保障广大市民的财产安全。（完）

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