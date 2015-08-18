港报社评：魔爪伸曼谷，泰国须力保旅客安全--星岛日报8月18日

泰国曼谷发生多年来游客伤亡最惨重的爆炸事件，死伤者以华人居多，当中包括港人。当地的恐怖主义活动进入新模式，针对首都的旅游热点，政府必须加强这些地方的保安，保障游客生命安全。 泰国早前的政局不稳及爆炸事件，令港府发出黄色旅游警示，但是仍然是港人热门旅游地点，今次爆炸的四面佛一带，更是热门中之热门。 港人喜欢去泰国，觉得当地物价相宜，人民友善，而且对游客来说相当安全，政变多是不流血，就算有大型街头政治运动，都不会针对游客，多年前支持前首相他信家族的＂红衫军＂包围机场，游客只是遭池鱼之殃，并非冲击目标。

去年初，＂红衫军＂和对头＂黄衫军＂政治势力对峙日趋暴力，在大选前后更升级至手榴弹袭击，其中一次发生在四面佛附近的拉差巴颂路口，但只是对付在那里的反政府集会人士，没有一次以游客为对象。 最受关注以游客为对象的袭击，今年4月发生在南部旅游胜地苏梅岛一个购物商场外，袭击手法并非用惯常的手榴弹，而是杀伤力大的汽车炸弹，手法类似极端主义组织，加上南部向来是回教叛乱分子活跃地区，尽管至今没有组织承认责任，回教叛乱分子嫌疑最大，而叛乱组织的恐怖主义破坏活动，从来没有到曼谷大开杀戒。 旅游业是泰国重要经济命脉，直接给当地经济作出一成贡献，间接辐射出来的贡献更大，无论＂红黄＂阵营或者军政府都不希望砸烂自己的＂财神＂和＂米饭班主＂，把游客吓走。今次四面佛爆炸威力庞大，明显以游客，包括众多参拜者为对象。 手法方面，初步怀疑是电单车炸弹，爆炸产生10米高的小蘑菇云，杀伤力远超破坏政治集会的零星手榴弹，而且炸弹不止一个，爆炸后警方在现场还发现怀疑未爆炸的物体，封锁现场进行拆弹。 针对游客的袭击，时间近者有今年3月和6月回教极端分子持机枪先后横扫北非突尼斯的博物馆、酒店和海滩，地理近者有印尼峇里岛于2002和2005年游客旺点两度遭自杀式炸弹袭击，死伤枕藉。 近年极端分子恐袭在世界各地此起彼落，思潮互相影响，不必有庞大组织策划，化整为零都可以造成重大伤亡。今次爆炸事件，无论对象和手法，都令人担心宗教极端主义的恐袭魔爪已经伸展到曼谷。 多年前，埃及女王谷旅游胜地，发生极端宗教组织屠杀游客后，埃及为保旅客安全和旅业收入，不惜出动军警每天全程互送旅客车队展开金字塔之旅。今天泰国旅业正走下坡，去年旅客数字跌了6.7%，收入更跌8.1%，更须做好旅客安全保障，由加强恐袭情报到热点保安，都要痛下苦功维持旅客信心。（完）