中国外汇：6月续净增持美国国债至1.27万亿美元，连续数月抛售美国股票

路透香港8月18日 - 美国财政部最新公布的数据显示，截止6月末中国持有美国国债为12,712亿美元，较上月净增9亿美元，仍为美国国债第一大持有国。

同期中国还净抛售了6.59亿美元的美国股票，已是连续数月的净抛售。

分项数据显示，六月当月中国共计净增持长期国债195亿美元，净增持机构债96亿美元，净增持公司债1.36亿美元，净减持股票为6.59亿美元。

美国官方此前发布的年度报告显示，截止去年6月末，中国共持有美国各类证券资产为1.82万亿美元，为仅次日本的全球第二大美国证券资产持有人。

数据同时显示，2009年6月末，中国投资的美国证券类资产高达1.46万亿，为全球最大的美国国外投资人，该投资占当期中国央行外汇储备的比例高达69%。

去年6月末的数据分项为，股票为3,200亿，长期国债12,607亿，两房为主的机构发行的资产证券化产品1,880亿美元，此外还包括少量的公司债，一年期以下的短期债券投资为90亿美元。

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