美国企业：谷歌新公司域名令XYZ走红，但CEO称不会出售公司

路透8月17日 - 域名注册公司XYZ.com的创始人兼首席执行官Daniel Negari再清楚不过了--他的公司不会出售。

Negari说，当听到谷歌 宣布将使用.xyz作为新公司Alphabet网站的域名时，他简直激动得有些颤抖。

今年29岁的Daniel Negari周一向路透表示，在谷歌宣布上述消息后，外界对XYZ进行战略投资甚至全盘收购的兴趣大增。

但Negari坚称，他的公司不会出售。

Negari说：“我觉得创立.xyz并把它推向市场是我的使命。我的工作还远未完成。”

他还称，对该公司感兴趣的投资者中还包括一些大型科技公司。

Negari花了185,000美元向互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)申请到.xyz的名字。他向路透表示，尽管不排除首次公开发行(IPO)的可能，但公司目前并没有这一打算。

Negari说，谷歌对.xyz域名的认可帮助该公司的域名注册量增长了数倍。

该公司正常情况下每天注册3,000个域名，而在谷歌宣布这一消息后，.xyz域名一周的注册量就达到3万个。(完) (编译 汪红英；审校 白云)