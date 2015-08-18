芝加哥期市：玉米期货因作物巡查团报告走坚，但良好天气预报遏制涨势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米期货上周触及每蒲式耳3.57-1/2美元的合约低位。
9月小麦 攀升0.35%至每蒲式耳5.02-1/4美元，周一收低1.2%。
美国农业部周一公布，8月16日止当周大豆作物优良率为63%，略高于市场预期。
玉米作物的优良率为69%，符合市场预估。
针对美国主要玉米种植区的为期四日的年度Pro Farmer Midwest Crop Tour开始进行，首日田间巡查发现，俄亥俄州单产前景不一，而南达科他州的玉米收成前景强劲。
根据巡查数据，南达科他州的玉米单产料为每英亩165.94蒲式耳，高于去年巡查时估计的152.71蒲式耳，并高于三年平均水准129.57蒲式耳。
农业部并称春小麦的优良率为70%，较分析师预估高出一个百分点。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 502.25 1.75 +0.35% -0.84% 524.12 45
CBOT玉米 376.75 2.25 +0.60% +0.33% 401.94 42
CBOT大豆 918.00 1.00 +0.11% +0.16% 968.74 34
CBOT稻米 $11.95 -$0.04 -0.38% +0.42% $11.28 69
美国原油 $41.86 -$0.01 -0.02% -1.51% $47.54 22
汇率
欧元/美元 $1.107 -$0.001 -0.06% -0.30%
美元/澳元 0.737 0.000 +0.03% -0.01%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/王兴亚；审校 李婷仪/于春红)
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