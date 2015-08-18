中国债市动态：现券和IRS波动有限，放量逆回购助缓资金面但未解实质之忧

路透上海8月18日 - 中国银行间债市周二现券和利率互换整体波动不大。尽管央行周二公开市场逆回购操作量突增至逾一年半高位，但因其短期属性未解外汇占款下降等对流动性的实质性忧虑，二级市场受益有限。

新债发行市场上，受略缓的资金面支撑，国开行上午招标的两期债结果稍低于预期，国债期货则仅微幅波动。

央行公开市场稍早进行的1,200亿元人民币七天期逆回购，操作规模创下逾一年半以来单日最大量，中标利率继续持平于2.50%。

北京一银行交易员称，现券收益率早盘小幅高开，在逆回购规模放量后走低。“(最新水平)和昨天相比，基本没怎么动吧。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9200%/3.9130%，上日尾盘为3.9200%/3.9175%。

国开行稍早招标的两期债结果均低于预期。其中三年新发债利率3.26%，10年期增发债收益率3.87%；此前预测均值分别为3.29%和3.89%。上述两期债的投标倍数分别为5.70倍和4.78倍。