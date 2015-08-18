中国债市动态：现券和IRS波动有限，放量逆回购助缓资金面但未解实质之忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月18日 - 中国银行间债市周二现券和利率互换整体波动不大。尽管央行周二公开市场逆回购操作量突增至逾一年半高位，但因其短期属性未解外汇占款下降等对流动性的实质性忧虑，二级市场受益有限。
新债发行市场上，受略缓的资金面支撑，国开行上午招标的两期债结果稍低于预期，国债期货则仅微幅波动。
央行公开市场稍早进行的1,200亿元人民币七天期逆回购，操作规模创下逾一年半以来单日最大量，中标利率继续持平于2.50%。
北京一银行交易员称，现券收益率早盘小幅高开，在逆回购规模放量后走低。“(最新水平)和昨天相比，基本没怎么动吧。”
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9200%/3.9130%，上日尾盘为3.9200%/3.9175%。
国开行稍早招标的两期债结果均低于预期。其中三年新发债利率3.26%，10年期增发债收益率3.87%；此前预测均值分别为3.29%和3.89%。上述两期债的投标倍数分别为5.70倍和4.78倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509 早盘收报96.445元，较上日结算价小涨0.04%；10年期国债主力合约T1509 收报95.195元，较上日结算价涨0.06%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”