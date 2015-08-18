台湾债市：公债殖利率早盘弹升，央行未引导短率下行且股市上涨

路透台北8月18日 - 台湾公债殖利率周二早盘弹升，因央行并未继续下调隔拆利率，且台股跌深反弹。短多选择先行获利出场，令五、10年券殖利率纷纷走高。

交易员表示，债市目前完全靠政策面引导，后续若再有宽松政策出炉，殖利率就有下行的机会。由于整体趋势偏多，预料跌深反弹的幅度将有限，10年券104/5 殖利率在1.20%上方料有接手买盘。

〞央行没继续调，就当做利空测试。〞一位银行交易员说。

另一大型公股银行交易主管称，经过数日动荡，台湾股、债市已经反映基本面不佳的题材，短期应该有机会震荡止稳，未来如何发展就看国际经济环境变动与政策的指引。

本地时间09:52，台湾加权指数 涨0.46%报8,251.30点。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.800-0.840%；10年券104/5殖利率则在1.150-1.200%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债上涨，因纽约联储制造业数据疲弱