台湾债市：公债殖利率早盘弹升，央行未引导短率下行且股市上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月18日 - 台湾公债殖利率周二早盘弹升，因央行并未继续下调隔拆利率，且台股跌深反弹。短多选择先行获利出场，令五、10年券殖利率纷纷走高。
交易员表示，债市目前完全靠政策面引导，后续若再有宽松政策出炉，殖利率就有下行的机会。由于整体趋势偏多，预料跌深反弹的幅度将有限，10年券104/5 殖利率在1.20%上方料有接手买盘。
〞央行没继续调，就当做利空测试。〞一位银行交易员说。
另一大型公股银行交易主管称，经过数日动荡，台湾股、债市已经反映基本面不佳的题材，短期应该有机会震荡止稳，未来如何发展就看国际经济环境变动与政策的指引。
本地时间09:52，台湾加权指数 涨0.46%报8,251.30点。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.800-0.840%；10年券104/5殖利率则在1.150-1.200%。
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--台湾央行：委托银行收受隔夜资金利率终止连五跌，停在0.370%--交易员 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”