台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因美元走强及外资持续汇出

路透台北8月18日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价明显走贬。交易员指出，因近期公布经济数据不佳，一大早外商银行美元买盘即大举涌入，加上国际美元走强，韩元等亚币等纷纷走贬带动，使台币一路走贬。

他们表示，台币受内部有经济基本面不佳、外部又有亚币贬值等因素挟击，加上央行昨天尾盘进场强力打压台币，藉此宣示央行打贬台币的决心不变，而出口商则惜售美元，让台币没有太多支撑。

〞台币还没贬够啦，你看昨天台币收那么高，那是一个方向，也是一个目标，只是快或慢而己。〞一大型外汇银行交易员说。

另一大型公股银行交易员指出，继人民币走贬后，今天市场把焦点转向美国联邦储备理事会(FED)将升息，促使国际美元走强，亚币应声走贬，外资则持续大举汇出，料短线台币趋势看贬。

台币早盘实质交易区间落在31.380-32.429；上日交易区间在32.170-32.305。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略为加大；一个月美元/台币远汇 报32.530/32.560，上日收在32.490。

今天中国人民币兑美元中间价 为6.3966元,上日收报6.3947元

韩元兑美元 早盘走贬，最低至1,186.9；上日收盘报1,183.10。

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。--BIS

交易员预测今日集中交易区间：