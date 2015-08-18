台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因美元走强及外资持续汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月18日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价明显走贬。交易员指出，因近期公布经济数据不佳，一大早外商银行美元买盘即大举涌入，加上国际美元走强，韩元等亚币等纷纷走贬带动，使台币一路走贬。
他们表示，台币受内部有经济基本面不佳、外部又有亚币贬值等因素挟击，加上央行昨天尾盘进场强力打压台币，藉此宣示央行打贬台币的决心不变，而出口商则惜售美元，让台币没有太多支撑。
〞台币还没贬够啦，你看昨天台币收那么高，那是一个方向，也是一个目标，只是快或慢而己。〞一大型外汇银行交易员说。
另一大型公股银行交易员指出，继人民币走贬后，今天市场把焦点转向美国联邦储备理事会(FED)将升息，促使国际美元走强，亚币应声走贬，外资则持续大举汇出，料短线台币趋势看贬。
台币早盘实质交易区间落在31.380-32.429；上日交易区间在32.170-32.305。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略为加大；一个月美元/台币远汇 报32.530/32.560，上日收在32.490。
今天中国人民币兑美元中间价 为6.3966元,上日收报6.3947元
韩元兑美元 早盘走贬，最低至1,186.9；上日收盘报1,183.10。
国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。--BIS
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.350-32.450最新相关报导链接：--人民币汇率：7月实际与名义有效汇率双双刷新历史新高-- --《全球汇市》美元上涨，人民币贬值忧虑淡去后美国升息前景重获关注 (完) (记者 罗两莎; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”