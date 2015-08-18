台湾股市：早盘上涨，半导体和食品类股领涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月18日 - 台湾股市周二上涨，与周边股市走势相符，半导体和食品分类指数领涨。
0202 GMT，台股加权股价指数 涨0.5%，至8,256.46点，上日收盘跌1.1%。
电子类指数 涨1%，受半导体类指数 涨势提振，半导体类指数涨1.35%，上日曾下挫2%。
金融保险类指数 跌0.4%。食品类指数 飙升2.74%，创2013年7月以来最高位，统一企业 以4.4%的涨幅领涨。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”