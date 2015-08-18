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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 10:23 BJT

台湾股市：早盘上涨，半导体和食品类股领涨

路透台北8月18日 - 台湾股市周二上涨，与周边股市走势相符，半导体和食品分类指数领涨。

0202 GMT，台股加权股价指数 涨0.5%，至8,256.46点，上日收盘跌1.1%。

电子类指数 涨1%，受半导体类指数 涨势提振，半导体类指数涨1.35%，上日曾下挫2%。

金融保险类指数 跌0.4%。食品类指数 飙升2.74%，创2013年7月以来最高位，统一企业 以4.4%的涨幅领涨。(完)

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