香港热股：惠生工程早盘盘中曾挫20%至五周低位，控股权洽购终止

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月18日 - 中国民营石油化工工程承包商--惠生工程技术服务有限公司 周二早盘盘中曾挫20%至五周低位，因控股权洽购终止。
惠生工程一度低探1.25港元。香港时间10:05，跌15.92%，报1.32港元；大市恒生指数 则升0.56%。
惠生工程周一晚间称，获控制人告知，与一名潜在投资者就可能买卖该公司股份之商谈已经终止。
有关商谈最早于今年4月展开，原本可能引致惠生工程控制权变动，该潜在投资者须根据收购守则对惠生工程作出强制性全面收购要约。
惠生工程此前被指卷入中国石油 贪腐案，本月初中国法院判决指惠生工程及其控股股东华邦嵩涉嫌行贿罪名成立，前者被判罚3,000万元人民币，后者被判入狱36个月。 （完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”