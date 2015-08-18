全球金融：亚洲国家拟追查海外未申报资产，新加坡财富管理业如坐针毡

新加坡金管局已经表示，其拥有一套严格的机制来打击洗钱，若有人违法，金管局将采取严厉行动。据知情人士称，金管局官员一直在询问私人银行，是否听到客户对信息共享机制有什么担忧。金管局未就此置评。

新加坡财政部发言人说，财政部指出，新加坡需要先签署双边协议，然后才会自动共享数据，并且这些协议将取决于伙伴国家拥有“强有力”的法律框架，来保持信息的机密性，而且“只将信息用于税收目的”。

全球离岸中心图表：link.reuters.com/tuh45w

**压力越来越大**

印度也在试图加大审查本国居民的未申报财富。这些财富据估计高达3,400亿美元。

据路透本月稍早的一篇报导称，印度证券交易委员会(SEBI)已要求国际私人银行业者在委员会登记其海外分支是否在印度招揽生意。

如果这些银行同意登记，则SEBI可能会要求他们披露客户信息。

“这些调整显然会令财富管理经理的工作更加复杂。(他们)将必须考虑每位高净值客户的住处和法定住所，”EY Advisory的财富和资产管理合伙人Mark Wightman说。

对于印尼和其他国家的本地银行而言，新加坡私人银行所面临的压力正是他们在本国的机遇。

但对于新加坡的银行来说，朝数据共享迈进意味着他们之前的模式将发生彻底的改变。现在的业务模式主要依赖于他们能够在低税负环境下严格保证客户隐私。