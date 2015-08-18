主要国家经济指标预测--8月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月18日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +5.5% +9.5% 进口(较上年同期) -7.9% -2.9% 贸易收支(亿日圆) 逆差567 逆差690 8月19日(三) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余34 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余180 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 -- 净流入410 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 397.5 再融资指数 -- 1,534.8 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 7月 -- +0.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 8月 -- 正14 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月18日(二) 0130 澳洲新车销售 7月 -1.3% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.2% -0.3% (较上年同期) +0.1% 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.1% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 -0.9% -1.9% (较上年同期) -12.4% -12.7% 产出物价(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.6% -1.5% 核心产出(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.2% 1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 111.9 123.2 房屋开工年率(万户) 120.6 119.0 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -4.0% -- (较前月) -3.0% -- 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -0.3% -- 产出物价 -0.2% -- (完)