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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--8月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月18日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          7月      +5.5%      +9.5%   
             进口(较上年同期)                                   -7.9%      -2.9%   
             贸易收支(亿日圆)                                 逆差567     逆差690
    
    8月19日(三)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              6月         --     盈余34
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余180
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          6月         --  净流入410
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周        --      397.5
             再融资指数                                            --    1,534.8
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   7月      +0.2%      +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.2%      +0.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +1.8%      +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                              --      -0.3%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值               7月         --      +0.3%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                8月         --       正14
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    8月18日(二)
    0130 澳洲新车销售                                  7月      -1.3%        --      
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月      -0.2%      -0.3%     
                                (较上年同期)                    +0.1%       持平     
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          -0.1%      -0.1%     
                              (较上年同期)                      +1.0%      +1.0%     
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)            -0.1%      -0.2%     
                                            (较上年同期)        +1.1%      +1.0%     
    0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月    -0.9%      -1.9%     
                                      (较上年同期)             -12.4%     -12.7%    
                              产出物价(较前月)                  -0.1%      -0.1%    
                                      (较上年同期)              -1.6%      -1.5%    
                              核心产出(较前月)                  +0.1%       持平    
                                      (较上年同期)              +0.3%      +0.2%    
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        7月      111.9      123.2    
             房屋开工年率(万户)                                 120.6      119.0   
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           7月      -4.0%       --    
                                (较前月)                        -3.0%       --    
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第二季      -0.3%       --    
                                  产出物价                      -0.2%       --    
       
   
   (完)

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